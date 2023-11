O Antes e o Depois de uma moradia transformada – trabalho inspirador

A casa de banho social é a única do piso 0 e funciona como apoio a todas as actividades desta área. Aqui o estilo moderno despojado e minimalista continua a marcar a imagem do espaço, acompanhado com um toque escandinavo que tão querido é das profissionais que o projectaram. Gostamos especialmente do design do móvel do lavatório, feito à medida. O pavimento de microcimento estendeu-se por toda a casa criando uma continuidade e coerência visual muito agradável e moderna.