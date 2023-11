Decoração zen e elementos místicos: uma casa serena para se reconectar

Há os supersticiosos e os cépticos, os espirituais e os terra-a-terra, mas acho que todos concordamos com o poder que o contacto com a natureza tem para nos relaxar. As plantas, os aromas, o som da água e o calor do sol são fontes de vida e de saúde, física e mental. Se tem a sorte de habitar uma casa com um espaço ao ar livre, seja ele um jardim ou uma pequena varanda, não o desaproveite. Para conseguir criar um ambiente boho, privilegie móveis de exterior baixos, almofadas e tapeçarias com padrões étnicos, velas e iluminação difusa. Pode apostar em cores mais fortes, das que não usaria no interior da sua casa, como o vermelho, o ocre, o laranja, o fúcsia, entre outras.