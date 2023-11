Empreendimento de 5 Casas com Arquitetura Minimalista (Soberbas!)

Sabe aquelas empresas portuguesas e/ou profissionais portugueses que conseguem vincar e expandir-se lá fora?! Pois bem, é o caso dos Arquitetos The Associated Architects Partnership (AAP), que conseguiram crescer, também, além fronteiras, mais precisamente no Kuwait (país árabe no Golfo Pérsico). Têm, atualmente, escritório em Almancil, Lisboa e no Kuwait, mas também operam em vários outros países, pois a AAP reúne várias equipas e indivíduos para colaborar de forma inovadora em programas e projetos em múltiplas escalas. Incrível, não é? Mas é um grande orgulho e é tão gratificante crescer desta forma e dar a conhecer o grande talento e savoir-faire português!

A AAP nasceu em 2003 e desde então, não pára de criar projetos de sonho. Toda a equipa multidisciplinar AAP segue os mesmos objetivos, fornecendo soluções de design completas aos seus clientes.

Hoje, a homify quer partilhar consigo um grande projeto residencial realizado pelos Arquitetos da AAP… Um empreendimento de 5 casas, localizadas no Kuwait. Sim, vamos para o outro lado do mundo ver o talento português… Mas sabe que mais? Se gostar, pode perfeitamente ter algo semelhante, porque como já referimos também atuam em Portugal e fora dele!

Ora, acompanhe-nos nesta viagem de sonho… e de luxo, embora o minimalismo seja o estilo dominante!