Projecto de design de interiores de alto padrão para apartamento no Chiado

É pela sala de estar que começamos, um espaço francamente amplo e rasgado por múltiplas janelas que permitem à luz natural entrar em generosos fluxos. São estas janelas altas e elegantes que servem como pano de fundo para a sala de estar, um ambiente onde o dourado se destaca, embora surja apenas em detalhes como, por exemplo, na base das mesas de centro, no debruado das telas e dos espelhos e no abajur do candeeiro de pé que respalda o sofá com chaise-longue. O dourado é, sem dúvida, uma cor bonita, luxuosa e sofisticada, mas deve ser usada com peso e medida, sob pena de os espaços se tornarem excessivamente exuberantes e intocáveis de tão luxuosos. Uma casa tem que saber a casa! Os designers souberam fazer bom uso da cor que aparece combinada com outros tons quentes, como o amarelo e o laranja, nas poltronas e almofadas, e com o maravilhoso e aconchegante taupe, com subtom rosa, que reveste as paredes, criando uma atmosfera extremamente cálida e confortável. O cinza, com uma presença mais fria, vem trazer equilíbrio ao conjunto.

Chamamos, ainda, a sua atenção para a divisória quadriculada que, sem fechar por completo o espaço, circunscreve esta zona de estar, trazendo-lhe mais privacidade.