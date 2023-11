Remodelação de Interiores de Apartamento T1 – Simples e Incrível!

Muitas vezes, esquecemo-nos das persianas e das janelas num processo de remodelação. Talvez porque não é assim tão visível e de uso diário. Mas na verdade, são detalhes tão importantes, como o chão ou as paredes. Porquê? Porque as caixilharias, as forreiras, as persianas ou as

janelas são muito importantes para o isolamento acústico e térmico de casa, o que está intimamente ligado ao seu conforto e à poupança das suas faturas de eletricidade.

Ouvir o som do vento ou do que se passa lá fora ou sentir o frio passar pelas janelas não são sentimentos agradáveis. Por isso, fale com a Obr&Lar sobre os problemas que tem com as suas janelas que terão, com certeza, uma solução à sua medida.

Neste caso, a janela do quarto ainda tinha forreiras laterais em madeira, algo muito antigo, nada moderno e pouco luminoso. Por isso, a Obr&Lar atualizou para forreiras estucadas. Além disso, substituíram as persianas por outras de alumínio com isolamento térmico e acústico.