34 Candeeiros de Tecto Espectaculares para Todas as Divisões da Casa

A iluminação interior de tecto é parte fundamental de uma casa. Não é despropositado afirmar que um candeeiro pode transformar um espaço a vários níveis: estético, funcional e de conforto. Para nós, os candeeiros de tecto são um dado adquirido. Com um formato ou outro, sempre existiram no nosso tempo de vida. Porém, do ponto de vista da História, são relativamente recentes, tendo a sua instalação evoluído com a forma como a electricidade passou a ser incorporada nas casas. Quando se tornou claro que os fios eléctricos podiam passar, com segurança, no tecto, o leque de opções começou a expandir-se e temos, hoje, uma panóplia de opções para iluminar as nossas casas.

Ora, ter muita escolha tem tanto de bom como de desafiante. Não é incomum sentirmo-nos assoberbados com as opções que estão disponíveis no mercado, o que, por vezes, resulta numa compra que não se compatibiliza com as nossas necessidades e com o estilo da nossa casa ou da divisão onde o candeeiro de tecto vai ser colocado. A pensar nisso, reunimos, hoje, imagens que o podem inspirar e ajudar a escolher o candeeiro de tecto ideal. Todas as imagens correspondem a projectos levados a cabo por designers de interiores e decoradores registados na homify que estão sempre atentos às tendências e que fazem as melhores escolhas para cada projecto.

Ora veja!