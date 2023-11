Fantástico projecto de reabilitação e ampliação de moradia em Marco de Canaveses

Este mês, trazemos-lhe mais um projecto do R&U Atelier, um gabinete que não deixa de surpreender pelo bom gosto, imaginação, sensibilidade e atenção ao detalhe com que aborda todos os trabalhos. O atelier tem sede em Guimarães e presta serviços de arquitectura, decoração de interiores e gestão de obra. Tem, no mais, a sua própria marca na área do têxtil que nasceu da vontade de minimizar ao máximo todas as formas de poluição provenientes da produção têxtil, contribuindo, deste modo, para a conservação do ecossistema.

Hoje, todavia, é um projecto de reabilitação e ampliação que lhe vamos mostrar e que é especialmente interessante pelo forte contraste entre o edifício pré-existente, em pedra, e a ampliação que se consubstancia num volume envidraçado moderno. Venha conhecê-lo.