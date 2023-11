Método DeRose Antas – Espaço Renovado no Porto

O ato de receber é tão importante… É uma forma de criar e fortalecer laços com pessoas e quando se abre as portas da nossa casa ou de um espaço mais privado, há que receber bem, mesmo que seja por poucos minutos. Como se costuma dizer, a primeira impressão é a que fica.

Além do sorriso, da gentileza e da cortesia, também importa o espaço em que as pessoas são convidadas a entrar, porque transmitimos uma imagem. Algo de fundamental para uma empresa. Por isso, a homify realça sempre a importância de contratar uma empresa especializada par cuidar da imagem do seu negócio.