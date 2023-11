Neons e luzes LED coloridas – um brilho mais pop na sua decoração

As luzes neon têm uma conotação muito própria, associada ao glamour das estrelas de cinema e às atmosferas festivas e descontraídas dos pubs e bares. Com uma paleta de cores quase infinita, os neons são uma forma perfeita de chamar a atenção e fazer publicidade a qualquer estabelecimento, mas também oferecem imensas perspectivas de decoração para as nossas casas, no interior e no exterior!

Mas os neons têm algumas desvantagens, sobretudo no que respeita aos gastos energéticos, à manutenção que podem requerer e à curta vida útil das lâmpadas. Neste contexto, os LEDs surgem como a opção natural, sem nenhuma das desvantagens apontadas e oferecendo uma estética muito semelhante, com o mesmo impacto colorido e luminoso.

Nós na homify adoramos a alegria pop das luzes decorativas e sabemos que são uma ideia perfeita para dar um upgrade àquele espaço especial que está um pouco triste e apagado. Por isso, hoje trazemos-lhe 16 ideias giríssimas usando NEON ou LEDs coloridos! Venha connosco e descubra inspirações de decoração luminosa que se calhar ainda não lhe tinham ocorrido!