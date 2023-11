Guia Completo Sobre Tecidos em Microfibra + 5 Aplicações

Nas últimas décadas os tecidos de microfibra têm vindo a tornar-se uma presença comum em todas as áreas do nosso dia-a-dia. As suas propriedades físicas e as vantagens da sua utilização

fazem deste tipo de fibra uma solução extremamente eficaz e económica para quase todos os fins.

Utensílios de limpeza: a grande parte dos utensílios de limpeza de tecido (panos, esfregões, flanelas, entre outros) são feitos a partir de microfibras. As características da microfibra tornam estes produtos deveras eficazes no cumprimento da função a que se destinam e proporcionam-lhes durabilidade, fazendo com que sejam mais económicos. O tipo de microfibra usado no fabrico destes utensílios torna-os electroestáticos e é também eficaz na absorção de gorduras e óleos. Além disso, são antibacterianos visto que apanham bactérias muito pequenas que um pano normal não apanha.