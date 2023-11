Guia completo sobre Poliuretano Projectado – 15 Fotos de Projetos Profissionais

A espuma rígida de poliuretano tal como o poliestireno expandido (EPS) enquadra-se dentro da categoria dos isolantes sintéticos, a utilização é já corrente (principalmente o poliestireno expandido). A maioria dos materiais isolantes atuam como tal, uma vez que têm no interior da sua estrutura celular, ar imobilizado cujo coeficiente de condutibilidade térmica a, é 0.027 Kcal/mh°C.

Enquanto que a espuma de poliuretano não contém no interior das suas células o agente expansor cujo coeficiente de condutibilidade térmica a, é 0,0079 Kcal/mh°C – valor cerca de 3 vezes mais pequeno que o anterior.

Esta característica confere à espuma de poliuretano um coeficiente de condutibilidade térmica a temperatura ambiente de 0,018 Kcal/mh°C, isto é aproximadamente 0,021 W / m ° C (de acordo com o ITE 28 do LNEC estimado em 0,30 W / m°C para uma massa vol. Aparente de 30 a 40 Kg /m3)