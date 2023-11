Ferragens em obra – um passo fundamental para uma boa construção

O mundo da construção civil está cheio de mil e um detalhes, de passos que têm de ser cuidadosamente planeados e encadeados para que a obra possa decorrer sem atrasos e até sem acidentes!

O ferro é um elemento essencial da construção tradicional com betão, sendo o responsável por fornecer suporte e flexibilidade à estrutura, seja de betão e ferro (betão armado) ou de blocos pré-formados, em lajes aligeiradas, por exemplo. Neste contexto o armador assume um papel essencial na montagem do ferro em obra, mas este trabalho vem de trás, do próprio corte, moldagem e amarração em solda de ferragens, um trabalho que pode ser iniciado ainda antes do início da obra em si.

Encontrar uma empresa de confiança que realize este trabalho prévio, entregue o material nos prazos acordados, organize os elementos no local e ainda faça o seu assentamento, pode fazer toda a diferença no decorrer da sua obra e no cumprimento dos prazos. Pode ser inclusivamente um dos muitos passos de sucesso para poupar a sua paciência! Por isso hoje a homify apresenta-lhe o trabalho da SOBRAL & CARREIRA, uma empresa de empreiteiros de Sintra que tem de conhecer. Acompanhe-nos!