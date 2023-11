Tudo Sobre Sommier Elevatório + 18 ideias para o Utilizar

Dormir, descansar, esticar o corpinho, relaxar, fazer ronha… Tudo isto fazemos no quarto e, mais em especial, na cama!

A cama é o centro do nosso quarto e ocupa a maior parte dele. Como peça essencial e de grande volume tem sempre um lugar de destaque, desempenhando um papel crucial no estilo do espaço. Há milhares de modelos de camas, ao sabor da imaginação dos designers que as criaram, desde as camas clássicas, de madeira ou metal, sem qualquer outra funcionalidade para além de suportar o colchão, até às camas ultra modernas com arrumação ou mesmo iluminação incluída. Mas nesse universo há um modelo muito apreciado pelo potencial que oferece em funcionalidade e decoração – o sommier elevatório!

Provavelmente já ouviu falar de sommier, mas se não sabe exactamente o que é nós explicamos: – chamamos sommier elevatório a uma estrutura de cama com as laterais cobertas em tecido, normalmente sem cabeceira, que proporciona um generoso espaço de arrumação por baixo do estrado. A estrutura de apoio do colchão é semelhante à de uma cama comum, podendo ser estrados de madeira, ripas de madeira, molas, entre outras, e muitas vezes tem por baixo espaço de arrumação. A cobertura de tecido ajuda a proteger a madeira e oferece uma infinidade de acabamentos, em função da cor ou do padrão do tecido.

Hoje na homify falamos de sommiers e das muitas formas de os utilizar usando algumas inspirações fabulosas dos nossos profissionais. São 18 quartos perfeitos, criados graças às potencialidades dos sommiers, que não vai querer perder. Acompanhe-nos!