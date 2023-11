Maravilhoso Projecto de Moradia com Piscina e Open Space!

Tratando-se de uma moradia geminada, favoreceu-se um programa em dois volumes que separam os espaços privados e os espaços de uso comum, possibilitando, assim, que o volume que acomoda os espaços privados, localizado na frente do terreno, seja o volume que encosta à lateral do mesmo. Por sua vez, o volume que integra os espaços comuns – sala e cozinha – afasta-se dessa lateral do lote, dando origem a um pátio cuja orientação solar, a sul, permite um excelente aproveitamento da luz natural.

Os generosos vãos propiciam a entrada de luz solar no interior e comunicam o interior e o exterior que, por via do prolongamento do pavimento interior para um deck no exterior, se transformam em espaços contíguos. É neste pátio que se pretende construir uma piscina. O posicionamento dos dois volumes aliado à escolha cuidada da abertura de vãos – pequenos para a frente e grandes para o lado do pátio – afiança a privacidade de todos os espaços interiores, garantindo, em simultâneo, a entrada de luz e a ventilação natural dos ambientes.

Considerando a envolvente, o projecto procura criar uma moradia que associe as características do local a um desenho contemporâneo. Deste modo, os dois volumes brancos desenvolvem-se em formas rectas, quadrangulares e rectangulares, distinguíveis quer em planta quer na sua volumetria, por terem alturas desiguais.