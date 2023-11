Pequeno apartamento de 45 m2: lindo e perfeito!

Um pequeno apartamento, mas sem dúvida um grande projeto. Só nos podia chegar das mãos da equipa da Rima Design, uma equipa experiente e muito dedicada no que faz, traduzindo-se em projetos confortáveis, bonitos e de revista.

Se acha que não é possível transformar 45 m2 habitáveis, então não pode perder pitada deste projeto. É verdadeiramente inspirador e mostra-nos que é possível ter um apartamento pequeno, atual, confortável e com alma. Sim, com alma porque este pequeno apartamento é antigo e situa-se no coração de Lisboa, mais propriamente em Alfama.

Quer visitá-lo? Então, acompanhe-nos!