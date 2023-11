Arrebatadora Moradia Moderna na Figueira da Foz

A casa é rodeada de vegetação, como tal é necessário tirar partido deste tesouro natural. Por isso, os Arquitetos da Escala Absoluta criaram várias áreas de lazer, de modo a que os moradores possam desfrutar ao máximo do seu jardim, nos diferentes momentos do dia e nas mais diversas necessidades. No fundo, é estender a casa para fora.

Criaram este alpendre que permite usufruir do jardim, mesmo em dias chuvosos ou com sol intenso. Além de proteger os interiores, já que cria sombra e protege todas as janelas de chuvas intensas.