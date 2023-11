Renovação de Centro Estético – Ambiente Relaxante e Zen

Ter um negócio é também ter a preocupação de o manter atrativo e acolhedor. Além disso, é importante respeitar a imagem de marca que se quer transmitir, bem como o intuito do negócio. Por isso, se tiver um negócio, seja um restaurante, café, loja de roupa, de brinquedos, cabeleireiro e centro estético, deve apostar num design de interiores que representa a imagem do comércio, de forma moderna, atrativa e acolhedora.

Não é uma tarefa fácil, porque existem várias questões a ter em conta, nomeadamente a organização do espaço, a escolha correta dos materiais, a combinação das cores, texturas e materiais, a iluminação, etc. Neste sentido, a homify recomenda mesmo a contratação de uma equipa profissional especializada na arquitetura e design de interiores. Não veja isso como um gasto supérfluo, mas sim como um investimento que terá rapidamente retorno, porque o seu negócio estará rapidamente na boca do mundo , por ter muita pinta!

Hoje, mostramos-lhe um exemplo muito inspirador, que foi levado a cabo pelos incríveis Arquitetos da Designer's Mint. Aqui, foram desafiados a criar uma nova imagem a um centro estético e o resultado não poderia ter ficado melhor. O ambiente que o espaço transmite é inesquecível, sentimos paz e tranquilidade só de olhar para as imagens… Ora, confira!