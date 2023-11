Tudo o que Deve Saber sobre Colchões ortopédicos + 17 Exemplos Inspiradores

Ao comprar um colchão ortopédico, existem alguns itens essenciais a verificar. Claro que vão depender da morfologia de cada pessoa, mas esses critérios vão depender da qualidade do seu sono, neste tipo de colchão.





a) Densidade – prefira um colchão firme. E quanto mais pesado for, maior deve ser a densidade. Dependendo do material que escolher, a densidade varia. Para a espuma de memória, uma densidade mínima de 55kg / m3 é recomendada. Para o látex, a qualidade do látex (100% natural, sintético), mas uma densidade maior que 75kg / m3, é recomendado. Quanto aos colchões de molas ensacadas, prefira um colchão com muitas molas. Relativamente aos colchões insufláveis estes só devem servir para noites esporádicas, quando recebe visitas, por exemplo.

b) O conforto: macio, envolvente, é a qualidade da superfície do seu colchão que define o conforto que sentirá ao se deitar. Para pessoas com dores nas costas, escolha um modelo que seja suave quando se deita, para aliviar as suas costas.

c) Zonas de apoio: no seu colchão ortopédico existem várias zonas de apoio, por baixo do pescoço, por baixo das costas, por baixo das pernas, que permitem distribuir o seu peso e cuidar de cada parte do corpo de forma independente.

d) Ventilação: seja para a saúde do colchão ou para si, o material do colchão deve ser ventilado. Isso impedirá que acorde a meio da noite porque está com muito calor, além disso, permite manter um melhor aspeto do colchão, evitando fungos ou bactérias. Os colchões ortopédicos são, geralmente, bem ventilados e tratados como antialérgicos.