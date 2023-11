Projecto de capela mortuária que complementa Igreja do séc. XVI

Como nos explicam os arquitectos Jorge Cruz Pinto e Cristina Mantas, a capela foi intencionalmente implantada na continuidade anónima dos muros do antigo cemitério que se situa na definição do Largo da Igreja. O novo edifício constituído pela capela, pelo pórtico e pela torre do relógio completa o largo e, ao mesmo tempo, permite o enquadramento da paisagem rural envolvente, através de um pórtico de acesso . No que à linguagem diz respeito, os arquitectos foram no encalço das referências arquitectónicas locais sintetizadas e reactualizadas : domínio de superfícies brancas caiadas (muito características desta zona quente e soalheira do país), tratamento da luz por gelozias (grelhas de betão) e interiorização espacial. Por sua vez, o acesso oculto é ritualizado por sucessivas mudanças perpendiculares dos eixos de direcção marcados por distintos tratamentos de luz: pórtico – campo – galeria – gelozia – capela.