Casa de praia moderna e minimalista

Já todos sonhámos com uma casa na praia, esta faz parte do imaginário de todos os amantes do mar e da natureza. Casa de praia remete-nos para férias no entanto o projecto que lhe iremos mostrar hoje irá provar-lhe como uma casa de praia também pode ser um lar. Situada na Costa da Caparica a 20 minutos de carro de Lisboa, esta habitação foi remodelada pelo atelier Inside UP.

A Inside UP oferece uma grande diversidade de serviços actuando nas mais diversas áreas da arquitectura e do design. No fim da conclusão do projecto o atelier oferece ainda um sessão fotográfica do imóvel com imagens profissionais e de qualidade.

O objectivo desta remodelação era o de tornar o apartamento num espaço mais claro, luminoso, moderno e acolhedor. Ao vermos as imagens finais podemos afirmar com toda a certeza que o objectivo foi eficazmente bem sucedido. Continue desse lado e veja por si mesmo!