18 Ideias com Cestas para um Toque Descontraído em sua Casa

As cestas de vime são muito tradicionais do artesanato português e este material já há muito ultrapassou as fronteiras da simples cestaria. Além de peças clássicas, como esta fruteira usada numa linda cozinha campestre do gabinete RAFAELA FRAGA BRÁS DESIGN DE INTERIORES & HOMESTYLING, começam a surgir também peças inusitadas em vime, como candeeiros, abajures e cadeiras de design, como pode espreitar no artigo Mobiliário português – peças de excelência.