JAPANDI: a tendência que combina o estilo japonês e escandinavo

O estilo escandinavo tem-se mantido sólido entre as mais fortes tendências de decoração dos últimos anos. Os ambientes simples, aconchegantes e luminosos que o caracterizam continuam a cativar as pessoas em todo o mundo.

Porém, há uma tendência actual que tem vindo a sobressair e que é particularmente interessante, pois resulta da mistura de elementos do estilo japonês com elementos do estilo escandinavo. O novo estilo foi baptizado como japandi, a palavra-valise que resulta da junção das palavras ’japanese e scandinavian ou, em português, japonês e escandinavo’. Na verdade, são estilos que se tocam em vários aspectos e que, por isso, se harmonizam. Ambos privilegiam a simplicidade, o conforto, as linhas minimalistas e os elementos naturais. Nos ambientes decorados com o estilo japandi, é perceptível a mistura entre a funcionalidade escandinava e o minimalismo rústico japonês. O resultado são espaços curados e algo artísticos. Mas, vamos mostrar-lhe imagens de projectos levados a cabo por decoradores e designers de interiores portugueses para que perceba melhor!