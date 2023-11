Forno Pirolítico vs Hidrolítico – Tudo o Que Deve Saber!

1 – Princípio: toda a sujidade é removida, mesmo a mais difícil de aceder. É queimada pela temperatura elevada do forno a 500 ° C. A duração de uma limpeza de pirólise depende da escolha do ciclo programado.

2 – Vantagens: limpeza perfeita. Este método de limpeza é o mais completo porque elimina gorduras e açúcares.

3 – Fácil: depois da pirólise, basta retirar com um pano húmido a fina camada de cinza que ficou de toda a sujidade. O forno está impecável!

4 – Protegido: a temperatura das chamadas portas “frias” é mantida abaixo dos 60°C durante a pirólise e 30°C durante o cozimento a 200°C. A porta do forno permanecerá fechada até o forno arrefecer. O risco de queimaduras é, portanto, muito limitado. Um ventilador de refrigeração e isolamento reforçado protegem os móveis de cozinha.

5 – Económico: pode iniciar o ciclo de pirólise depois do cozimento aproveitando o calor do forno, ou adaptar o programa de acordo com o grau de sujidade do forno, portanto, poupar energia.

6 – Desvantagens: esse tipo de forno é mais caro do que um modelo de catálise. O método de aquecimento requer mais isolamento e resistência do que outros fornos, daí o seu preço elevado.