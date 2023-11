Fantástico projecto de reabilitação de apartamento com 150m²

Comecemos por contextualizar o projecto. A intervenção resulta da necessidade de reconversão de um piso de serviços em dois apartamentos com a formalização estrutural original: esquerdo-direito. Assim, foi dada especial atenção à questão infraestrutural, visto o programa do projecto prever a deslocalização da cozinha da zona prevista para o lado oposto do conjunto com vista a criar uma espacialidade aberta entre a zona de confecção, de refeição e de estar e que comunica com a frente norte do apartamento.

E é precisamente pelo núcleo social do apartamento que principiamos o nosso artigo. Trata-se de um open space minimalista que acomoda uma cozinha lacada em branco. Os armários dispensam qualquer ornamento. São totalmente lisos e têm puxadores côncavos. A parede foi aproveitada na íntegra, tanto em altura como em largura, pelo que a cozinha oferece generosos espaços de arrumação. A bancada acoplada à parede circunscreve-a e o tampo em madeira que a cobre empresta um toque cálido ao conjunto, mitigando, assim, a presença mais fria do branco. Sobre esta península, desembocam dois candeeiros pretos de estilo industrial que a iluminam convenientemente e permitem que seja usada para se fazerem as refeições informais, no dia-a-dia. Os electromésticos estão, também eles, embutidos.