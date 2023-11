Moradia sustentável de arquitectura bioclimática em Santarém

A casa é um espaço fluido, com grande interligação entre os vários ambientes, o que permite uma ventilação muito eficaz. As grandes superfícies envidraçadas permitem a exposição solar nos meses de inverno, para aquecimento passivo e poupança de energia em aquecimento, e as paredes proporcionam sombreamento a essa exposição durante o verão, para ajudar à manutenção da temperatura interior e poupança com os gastos em arrefecimento. A manutenção da temperatura interior é também conseguida graças à elevada massa térmica da construção.