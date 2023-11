Terraplanagem: o que é, para que serve e quanto custa?

Como sabe, nem sempre é possível escolher as características do solo onde queremos construir. É por isso que o estudo prévio se torna tão importante no processo de construção. De acordo com as conclusões do mesmo é possível avançar com a técnica que mais se adequa à topografia em questão. As técnicas são as que se seguem:

Escavação: a escavação é uma técnica que passa por escavar o terreno até se atingirem os níveis definidos pelo projecto de construção. Esta técnica pode assentar na remoção de terra, extraindo-a do solo e depositando-a fora da zona da obra, em aterros (com remoção), ou na extracção de terra das zonas onde o terreno está em nível mais elevado, sendo esta posteriormente colocada nas zonas de nível inferior e que precisem de ser compensadas (sem remoção).

(continua na imagem seguinte)