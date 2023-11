Incrível remodelação a apartamento antigo – sofisticado e funcional

Não sabemos qual é a foto mais bonita… Melhor dizendo, não sabemos dizer qual é o nosso espaço favorito. Sucumbimos ao charme de cada divisão, de cada detalhe, de toda a organização, da luz que o apartamento transmite. Ficámos completamente rendidos ao trabalho do Atelier Renata Santos Machado e temos a certeza que também o ficará.

Todo o trabalho de design de interiores realizado neste apartamento é a prova viva que é perfeitamente possível ter uma casa nova e alma moderna, apesar de ser antiga. Claro que, é preciso rigor, criatividade, sensibilidade, conhecimento… para realizar um trabalho assim. Não é qualquer um que chega a este nível!

Este antigo apartamento, localizado no coração da capital portuguesa, conta com 210m2 e apresenta uma atmosfera harmoniosa entre sofisticação e funcionalidade. A equipa do Gabinete Renata Santos Machado procurou criar um ambiente moderno, com uma identidade forte e intemporal.

Sem mais delongas, descubra as imagens. Não perca!