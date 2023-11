Stand comercial para exposição na Exponor: a importância de um stand apelativo para o seu negócio

A EXPONOR – Feira Internacional do Porto é o maior recinto português de feiras e congressos, estando dotado de todas as infraestruturas e facilidades necessárias à realização dos mesmos. Há milhares de marcas e empresas que fazem uso do espaço para se darem a conhecer. Para o efeito, é preciso que se construam stands que permitam a estes profissionais expor os seus produtos ou serviços de forma organizada e atractiva para, assim, conseguirem impactar e atrair possíveis clientes.

Hoje, e porque na homify gostamos de lhe mostrar a versatilidade dos profissionais portugueses, trazemos-lhe o projecto de um stand comercial realizado por Renato Fernandes, arquitecto com quase 36 anos de experiência nas áreas da arquitectura de interiores, mobiliário de autor, decoração comercial e arquitectura em todas as suas vertentes. Formado na Escola Superior Artística do Porto (ESAP), o arquitecto explica-nos que o processo do projecto, seja ele qual for, parte, incontornavelmente, de uma ou várias conversas com o cliente que lhe permitam perceber quem é e quais são as expectativas. Do verbo, nasce a obra! Já na fase de construção, conta com uma empresa de engenharia que ajuda a resolver os aspectos intrincados dos projectos.

Mas, como as imagens valem mais que mil palavras, é a elas que passamos. Acompanhe o processo de construção deste stand comercial e saiba mais sobre o assunto.