Salas modernas, espaços de luxo para o quotidiano

Se gostamos de luxo e podemos pagá-lo, porque não vivê-lo no dia-a-dia? Luxo não é ter cadeiras escondidas por capas ou louças finas guardadas para futuras visitas. Luxo é viver as peças da nossa paixão todos os dias, com total descontracção!

Peças de design, sofás de veludo de seda, arte, tapetes artesanais… Há todo um mundo de elegância para ser usufruído. E se é certo que é caro, também é verdade que vale mais investir em algo que realmente gostamos do que viver insatisfeito, nem que para isso tenhamos que fazer poupanças e ajustes noutros gastos.

Se o mundo do luxo em decoração o fascina e atrai, este artigo é mesmo para si!

Hoje na homify trazemos-lhe dois projectos de design de interiores para salas da autoria da nossa AADNA.DESIGN, uma empresa do Algarve com raízes Brasileiras e espírito internacional. Venha vê-los e apreciá-los para tirar ideias e quem sabe avançar com o seu projecto já!