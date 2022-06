A casa de férias dos seus sonhos

Certamente já sonhou com aquela casa perfeita, para passar férias em família sem sair de Portugal. Hoje vamos até Aljezur, uma pequena vila portuguesa pertencente ao distrito de Faro, região e sub-região do Algarve. É lá que se encontra o projecto que lhe iremos dar a conhecer.

Vamos focar-nos no design de interiores, lançando um olhar sobre o trabalho do atelier LAVRADIO DESIGN. Esta empresa tem vindo a operar nas mais diversas áreas nomeadamente Arquitetura de Interiores, Design de Interiores ou de Decoração. Uma das suas principais premissas é a de que um projecto só está terminado quando concretiza totalmente o sonho do cliente!

A abordagem efectuada nesta casa de férias na Costa Vicentina, esteve directamente relacionada com as funções que os clientes iriam atribuir à habitação. Cada espaço foi desenvolvido a partir de um conceito distinto, adequando sempre o design às necessidades do cliente.

Pronto para conhecer uma casa de férias magnífica?