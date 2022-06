Impressionante habitação nas dunas!

É na união perfeita entre o Homem e a Natureza que nasce a obra de arte. Este projecto materializa isso mesmo! A casa que se ergue no topo das dunas, afirma-se continuamente na sua imponência e forma distinta. Ao mesmo tempo, a sua materialidade, sugere uma aproximação à Natureza, procurando sempre a sua integração no meio. Da autoria dos profissionais Traço Alternativo arquitectos associados, este projecto propõe uma relação directa do edifício com o lugar em que se insere, valorizando assim a importância do local na sua relação com o projecto arquitectónico.

Criada em 2004 e sediada no Porto, a empresa, Traço Alternativo arquitectos associados, tem vindo a prestar serviços nas mais diversas áreas, nomeadamente, arquitectura, reabilitação, design e construção. A empresa é constituída por uma variada e competente equipa de profissionais que operam nas mais diversas áreas, privilegiando o trabalho em equipa proporcionando assim uma experiência multidisciplinar nos mais diversos campos de actuação.

A casa das dunas é o resultado de uma abordagem projectual extremamente distinta cujo resultado está à vista! Quer conhecer? Então continue connosco!