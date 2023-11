Uma impressionante moradia de luxo que inclui piscina – um verdadeiro paraíso!

Aqui, podemos ver com mais detalhe o projeto luminotécnico criado na cobertura. Vários spots embutidos e alinhados, que criam um dinamismo e um ambiente incrível à moradia. Além disso, esta luz permite fazer uma fácil transição do exterior para o interior da habitação. Os moradores podem desfrutar deste encantador terraço a qualquer hora do dia…

No piso inferior, foi projetada a garagem fechada, embora vários carros possam ficar arrumados nesse pavimento. Ideal para dias de festas, para estacionar os carros dos amigos e familiares.