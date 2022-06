Uma casa pronta a habitar

Existem casas que nos deixam sem palavras, esta é certamente uma delas! O edifício compõe-se a partir de volumes modernos, assumindo uma forma inovadora e sofisticada.

Esta habitação situa-se em Avanca. O projecto de arquitectura é da autoria da arquitecta Solange Valente que pertence à equipa a3+.

O atelier a3+ propõe a realização dos mais diversos tipos de projectos, tendo como foco de actuação as áreas da Arquitectura, Design/Remodelações, Home Staging, Consultoria, Eventos e Comunicação. Ao trabalharem com os mais diversos tipos de programas, estes profissionais propõem um olhar moderno e contemporâneo sobre todas as intervenções, adequando sempre os usos à vontade do cliente.

Os créditos fotográficos são de Paulo Correia.