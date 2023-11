Conjuntos de Mesas e Cadeiras para Jardim: 32 Exemplos Para o Inspirar!

As mesas e cadeiras de jardim tendem a ser muito sóbrias e a seguir quase sempre as mesmas linhas, o que não é um problema, mas, se se sentir criativo e quiser criar uma área mais alegre, pode inspirar-se em projectos que vão um bocadinho mais além. É o caso da proposta para este terraço onde se destacam as cadeiras coloridas e com um formato menos comum a ladear uma mesa totalmente transparente. Apesar do arrojo no que toca a escolha das cadeiras, trata-se de um conjunto equilibrado porque a mesa como que desaparece no espaço. Por isso, se apostar em cadeiras mais fora do vulgar, escolha uma mesa mais discreta e vice-versa!