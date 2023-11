Casa Reconstruída em Pedrogão Grande – uma Fénix Renascida das Cinzas

Passando os muros de pedra a casa nova impõe-se ao olhar pela sua brancura que contrasta fortemente com a rudeza da rocha.

Os telhados originais, obviamente, ruíram e as estruturas interiores estavam inutilizadas, por isso optou-se por seguir uma via mais radical. Ao invés de recuperar toda a casa com a forma que tinha, o arquitecto em conjunto com o cliente decidiu descartar a configuração de base e ficar só com a casca, construindo uma habitação mais funcional e prática, dentro dela! Assim honra-se a memória, mas cortam-se as más recordações.

A construção nova nasceu encostada a uma das paredes originais e apresenta-se baixa e sólida, em contacto estreito com o espaço exterior. O pátio que vemos na imagem está vazio, despido, mas com toda a certeza será um espaço de privilégio para usufruir de uma refeição, uma tarde de preguiça, uma hora de leitura. Imagine este ambiente com umas cadeiras bonitas, uma espreguiçadeira, uma mesa de apoio ou, quem sabe, uma piscina de crianças e até uma churrasqueira encostada à pedra… Não fica apetecível? É possível mesmo apanhar sol em fato de banho, porque tudo se passa dentro de portas, mesmo sendo lá fora, o que deixa lugar à total privacidade!

Uma forma bonita de honrar o passado e usufruir do presente!