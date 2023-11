TB Construções: projecto de construção com isolamento em sistema capoto

Ainda que o trabalho de aplicação do isolamento deva ser confiado a uma empresa, é oportuno perceber, enquanto cliente e proprietário, o tipo de isolamento que a sua casa vai ter e quais as principais vantagens do mesmo.

Neste caso, é sobre o capoto que nos debruçamos. Porém, convém clarificar que esta designação resulta do nome da marca Cappotto, propriedade da Viera, e que a designação mais correcta é sistema de isolamento térmico ETICS ( External Thermal Insulation Composite Systems ou, em português, isolamento térmico pelo exterior ).

O sistema de isolamento térmico ETICS diz respeito ao sistema de isolamento térmico constituído por placas de poliestireno expandido (EPS) fixas ao parâmetro exterior da parede com cola e fixações mecânicas que são, posteriormente, revestidas por um reboco delgado, aplicado por camadas de ligante misto, armado com uma ou várias redes de fibra de vidro e protegido por um acabamento, geralmente de ligante sintético.