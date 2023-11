Santos Remodelações: 8 obras com um resultado de alta qualidade

Começamos pelo projecto de uma sala de estar exígua e moderna. O painel de madeira a servir como pano de fundo para a televisão surge como elemento de destaque no espaço pelo conforto, originalidade e elegância que lhe empresta. Note-se, ainda, que a madeira é um material que, pelas suas características, beneficia os espaços do ponto de vista térmico e acústico. A contrapor a cor escura da madeira escolhida para revestir esta parede, está a madeira do chão com um tom mel leve e doce. O tecto em gesso cartonado tem spots LED embutidos que iluminam a sala com homogeneidade e aconchego. Tal como as LED, também o friso das cortinas surge embutido no tecto, para não ficar à vista. As paredes brancas equilibram o conjunto.