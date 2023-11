27 Camiseiros Verdadeiramente Bonitos e Práticos

Um camiseiro não é nada mais do que uma cómoda mais alta. É um móvel auxiliar de quarto (mas que pode ser usado noutra divisão) e permite libertar espaço do roupeiro, graças às suas gavetas.

Os camiseiros permitem manter roupas bem ordenadas e acabam por serem muito práticos, tendo em conta a sua conceção estreita que aproveita muito bem o espaço. Por exemplo, se quiser ter uma cómoda no seu quarto, mas não tiver largura suficiente, pode perfeitamente optar por um camiseiro, porque é, geralmente, mais estreito e mais alto, tornando-o prático, mas para preencher um pequeno canto do quarto.

Não temos dúvidas que as cómodas e camiseiros são móveis multifuncionais e muito procurados, porque ajudam mesmo na arrumação do quarto. Um camiseiro permite que se tenha uma visão clara e não sobrecarregada do espaço. Por isso, se o seu quarto for bastante estreito, mas precisa de arrumar, não espere mais e escolha um camiseiro ou uma cómoda! Não será difícil encontrar a cómoda ideal para o seu espaço, porque existe muita oferta no mercado, mesmo camiseiros baratos!

No artigo de hoje, reunimos 27 exemplos de camiseiros e cómodas altas para se inspirar a comprar a sua. Até mostramos umas ideias para renovar um camiseiro antigo. É verdade, um camiseiro usado ou vintage pode trazer muito estilo ao seu quarto!