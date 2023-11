Guia para Escolher o Colchão de Casal + 20 Inspirações de Sonho

A firmeza de um colchão é a sensação que se tem quando nos deitamos nele. Está diretamente relacionado com os materiais das camadas superiores de conforto. São, frequentemente, compostos de espuma ou látex, e são fabricados para proporcionar suavidade e conforto, mas também para equilibrar a densidade mais alta das camadas inferiores.

Não deve confundir a firmeza e o suporte de um colchão.

Outros colchões serão mais envolventes, dando a impressão de seguir as curvas do corpo. Esses colchões costumam ser descritos como macios. Finalmente, alguns colchões serão flexíveis e fofos. Os níveis de firmeza permanecem subjetivos e variam de acordo com as suas necessidades e particulares: idade, tipo de corpo, peso, preferências de sono, etc. Tudo isso fará com que a firmeza de um colchão seja diferente de pessoa para pessoa.