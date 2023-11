Para que Servem os Emissores Térmicos + 15 Ideias

Pode encontrar vários tipos de emissores termoelétricos:

Emissor seco – proporciona calor num instante graças à sua pouca inércia térmica. É adequado para lugares com pouco espaço graças ao seu desenho ultrafino. Recomendado para um uso de poucas horas por dia. Incluem também uma estrutura de alumínio e chapas de elevada capacidade calorífica que integram núcleos de resistência que aumentam o desempenho do aparelho. Aquecem muito rapidamente porque quando estão ligados a resistência que incorporam aquece o metal do emissor.

Emissores fluído : Realiza uma distribuição uniforme da temperatura em toda a sua

superfície e o rendimento energético é ótimo. É um sistema de aquecimento muito seguro, nomeadamente para os bebés e crianças. A sua grande inércia térmica permite que continue a emitir calor mesmo depois de desligado. É uma excelente opção para um uso continuado de várias horas por dia, porque mantém o calor por mais tempo. É um dos modelos mais comuns no mercado.

Incluem um fluido e têm uma estrutura de alumínio e uma resistência que aquece este fluido. São 100% à prova de água e não necessitam de qualquer vigilância. São adequados para instalações completas, onde usa o equipamento para um sistema de aquecimento integral da sua habitação.

Emissor de acumulação : um novo conceito misto de aquecimento elétrico que combina as vantagens de acumulação e o desempenho dos emissores num único produto. Através da sua função inteligente, é possível estimar a carga com base nas necessidades. A resistência de suporte será ativada se for necessário, de forma a manter o conforto desejado.