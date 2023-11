Os tipos de tintas mais populares e como podem ser aplicados

A tinta sintética é desenvolvida especialmente para superfícies de ferro e madeira. Feita tradicionalmente à base de óleo, mas disponível em versões à base de água. Encontra-a com acabamentos mate, semi-brilho e brilho.

Prós: boa aderência ao ferro e à madeira, secagem rápida e de baixo odor, resistência à água e à exposição solar, mas não à ferrugem do ferro.

Contras: a tinta sintética é, por norma, mais cara do que as tintas de tipo látex e as tintas acrílicas standard. No mais, descascam com o tempo e não evitam a oxidação do ferro.