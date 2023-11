Remodelação profunda de apartamento, com WC adaptado para mobilidade reduzida!

Se costuma seguir a homify com certeza já conhece a Desenho Branco e alguns dos seus trabalhos de excelência mas, se não conhece, nós fazemos rapidamente as apresentações: – esta empresa de São Domingos de Rana, região de Lisboa, presta serviços na área do design de interiores com uma abordagem individualizada a cada trabalho, extraindo o melhor de cada situação e de cada orçamento para oferecer aos seus clientes a mais elevada qualidade (e por ela se distinguindo no mercado). Da sua vasta experiência em projectos e obras, que também está bem patente neste projecto, hoje destacamos o foco em fornecer soluções de excelência adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida, pela sua importância social que transcende a mera prestação de serviços.

Na imagem acima pode apreciar a planta original do apartamento, que representa a base de trabalho para uma remodelação abrangente. Os clientes desejavam uma casa mais funcional, mais adaptada às necessidades de quem habita o espaço e com uma estética mais contemporânea e foi exactamente isso que receberam, como se irá aperceber ao longo das imagens que temos para si (de projecto, 3D e finais, dos espaços mais significativos da casa).