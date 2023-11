Um candeeiro suspenso, cinco ideias fabulosas

A versão cor de menta ficou maravilhosa nesta composição vintage, ligando incrivelmente bem com o sofá clássico e com a mesa de inspiração Mid Century Modern ao criar a transição visual certa para trazer a imagem do espaço para o século XXI.

O tamanho do seu candeeiro suspenso, tanto na vertical como no diâmetro, é uma escolha muito importante pois pode desequilibrar toda a harmonia do espaço. Com 16 x 38cm (diâmetro), esta peça tem um tamanho médio, que permite a sua utilização em qualquer dimensão de espaço. A altura na vertical ficará ao seu gosto e o cabo pode ter a cor que desejar para melhor se enquadrar na sua decoração, uma vez que o cabo não está incluído.