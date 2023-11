4 Projetos de Moradias Modernas e de Qualidade Superior (toda a inspiração para quem tenciona construir casa)

A pala da cobertura e as varandas avançadas em relação ao corpo da moradia acrescentam grande dinamismo à rigidez da estrutura, tornando-a mais atraente. A madeira que reveste as faces inferiores das varandas e da pala harmoniza-se com a do deck que envolve a piscina, e acrescenta um tom de natureza, perfeitamente complementado pela pedra na fachada principal.