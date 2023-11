Casa moderna de um único piso, com piscina!

Precisamos mesmo de boas inspirações, de imagens bonitas, de conhecer profissionais talentosos… Enfim, precisamos mesmo de uma lufada de ar fresco e de ver coisas positivas, que nos deem ânimo e vontade de avançar com os nossos projetos.

Se há uma lição que tiramos com a pandemia é bem que a nossa casa é o nosso maior e melhor refúgio. Por isso, investir nela e avançar com este projeto de vida faz mesmo todo o sentido. Não vale a pena esperar… É hoje, é agora, é já! Vamos lá procurar as inspirações, ver projetos e contactar profissionais para avançar com este projeto que está há tempo na gaveta!

Para incentivá-lo, mostramos-lhe um projeto bem bonito, são imagens renders, mas conseguimos ter uma ideia bem clara de como irá ficar a casa térrea com piscina! Este projeto chega-nos pelas mãos dos talentosos e conceituados Arquitetos da Linhas Simples.

O atelier Linhas Simples foi fundado em 2013 e tem sede em Lisboa. Desenvolve projetos de arquitetura, design de interiores, consultoria e assessoria, acompanhamento e fiscalização de obra.

Executa e desenvolve soluções criativas com vista à otimização, utilização e rentabilidade do seu espaço e do seu imóvel. Na Linhas Simples apostam no rigor, na qualidade e satisfação dos seus clientes.

Venha daí, espreitar este projeto para se inspirar!