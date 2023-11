Licença de habitabilidade: tudo o que tem que saber sobre este documento

Umas das questões que as pessoas mais fazem quando se procuram informar sobre as licenças de habitabilidade é sobre a sua validade e a necessidade de renovação. Na verdade, estas licenças são obrigatórias, mas não possuem qualquer tipo de validade, pelo que, depois de serem emitidas, não terá necessidade de a renovar. A excepção está no caso de fazer alterações ao projecto de construção, sejam elas na estrutura do edifício ou, por exemplo, no caso de acrescentar uma piscina, uma casa de apoio ou um anexo. Se for esta a situação, precisa de uma nova autorização para construir e, depois de terminada a obra, terá que entregar os novos projectos (com as modificações do edifício) e de pedir uma nova licença de habitabilidade actualizada. Só assim terá o seu imóvel legalizado.