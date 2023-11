Pavimento flutuante: como instalar?

Ter um pavimento bonito não chega, pois a escolha do pavimento a aplicar numa casa deve também ter em conta a amplitude térmica do local onde a construção se encontra. Quem nos relembra deste cuidado é a empresa Erre de Raiz, que se dedica à construção civil, em busca do sonho de cada cliente.

Assim, se procura alterar o chão da sua casa, já sabe que a empresa Erre de Raiz trata do assunto. A equipa é multidisciplinar e tem profissionais especializados para a montagem do chão, nomeadamente do pavimento flutuante. Além disso, os profissionais saberão indicar-lhe a opção mais adequada para o seu espaço, quer em termos de design, como de material.

No artigo de hoje, a homify tira-lhe as suas dúvidas relativas ao pavimento flutuante. Todas as imagens são creditadas pela Erre de Raiz.

Acompanhe-nos!