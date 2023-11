Mesas flutuantes: beleza e funcionalidade em todas as divisões da casa

As cozinhas com ilha central são tendência e é fácil perceber porquê. A ilha é um volume altamente funcional que concentra diferentes funções e beneficia o espaço do ponto de vista do layout. Uma das opções mais comuns é prolongar o tampo da ilha de forma a que este resulte numa mesa suspensa. Esta última pode estar ao mesmo nível da bancada da ilha, acabando por precisar de cadeiras ou bancos altos e por funcionar como balcão tipo bar, ou mais abaixo, como vemos na primeira imagem, a servir como mesa normal. Favoreça a solução que melhor se adequar ao espaço e às necessidades da sua casa e família. Se faz todas as refeições na sala de jantar, pode apostar pela solução mais compacta e informal.