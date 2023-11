O que é Laje Aligeirada – Vantagens e Desvantagens

No que respeita às lajes aligeiradas temos vários tipos, onde se destacam as lajes pré-formadas, as lajes fungiformes aligeiradas, com as características que referimos anteriormente, mas onde se utilizam também módulos pré-fabricados, e as lajes nervuradas, com nervuras onde se concentram as armações e onde podem ser inseridos os materiais inertes do enchimento, simplificando a forma e deixando a superfície inferior lisa, pronta para lhe ser aplicado o acabamento.