Nesta sala contemporânea o estilo não tira férias!

O espaço aberto estende-se logo a partir do hall de entrada e o estilo da casa começa mesmo aí, com uma consola de grande leveza e simplicidade, num estilo coincidente com o mobiliário da sala de estar. No seu todo os espaços concebidos transmitem uma sensação de equilíbrio e elegância, de amplitude e de personalização. Nós adorámos!

Se gostou tanto como nós entre já em contacto com a empresa através dos dados abaixo:

Morada: Centro Comercial Domóvel – Rua de São José nº20, 4590-062 Paços de Ferreira, Portugal

Telemóvel: 914307897

Site: www.madeiranegra.com

Se esta última imagem o deixou com vontade de renovar o seu hall de entrada leia também o artigo ’18 ideias para um hall de entrada mais bonito’.